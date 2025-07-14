14.07.2025
Смотреть онлайн CA Tembetary Reserves - Deportivo Recoleta Reserves 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Примера Дивизион Резерв, Апертура: CA Tembetary Reserves — Deportivo Recoleta Reserves . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Завершен
1 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
4'
CA Tembetary Reserves - Угловой
9'
CA Tembetary Reserves - Угловой
18'
CA Tembetary Reserves - Угловой
33'
Deportivo Recoleta Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
59'
CA Tembetary Reserves - Угловой
61'
Deportivo Recoleta Reserves - Угловой
78'
CA Tembetary Reserves - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2
Превью матча CA Tembetary Reserves — Deportivo Recoleta Reserves
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
88
130
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
0
Комментарии к матчу