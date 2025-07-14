14.07.2025
Смотреть онлайн Binh Dinh U21 - Анзянг U21 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Чемпионат Вьетнама до 21 года: Binh Dinh U21 — Анзянг U21 . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Binh Dinh U21
33'
45'
46'
58'
67'
71'
Отменен
6 : 1
14 июля 2025
Анзянг U21
80'
Binh Dinh U21
33'
Binh Dinh U21
45'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
Binh Dinh U21
46'
Binh Dinh U21
58'
Binh Dinh U21
67'
Binh Dinh U21
71'
Анзянг U21
80'
Текстовая трансляция
19'
Binh Dinh U21 - Угловой
30'
Binh Dinh U21 - Угловой
33'
Binh Dinh U21 - 1-ый Гол
41'
Binh Dinh U21 - Угловой
45'
Binh Dinh U21 - 2-ой Гол
45+2'
Binh Dinh U21 - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
46'
Binh Dinh U21 - 3-ий Гол
56'
Binh Dinh U21 - Угловой
58'
Binh Dinh U21 - 4-ый Гол
63'
Binh Dinh U21 - Угловой
67'
Binh Dinh U21 - 5-ый Гол
71'
Binh Dinh U21 - 6-ый Гол
80'
Анзянг U21 - 7-ый Гол
88'
Binh Dinh U21 - Угловой
89'
Binh Dinh U21 - Угловой
Превью матча Binh Dinh U21 — Анзянг U21
Статистика матча
Владение мячом
68%
32%
Атаки
100
70
Угловые
8
0
Удары мимо ворот
10
1
Удары в створ ворот
16
2
Комментарии к матчу