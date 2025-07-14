Фрибет 15000₽
14.07.2025

Смотреть онлайн Binh Dinh U21 - Анзянг U21 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВьетнамЧемпионат Вьетнама до 21 года: Binh Dinh U21Анзянг U21 . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Binh Dinh U21
33'
45'
46'
58'
67'
71'
Отменен
6 : 1
14 июля 2025
Анзянг U21
80'
Binh Dinh U21 icon
33'
Binh Dinh U21 icon
45'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
Binh Dinh U21 icon
46'
Binh Dinh U21 icon
58'
Binh Dinh U21 icon
67'
Binh Dinh U21 icon
71'
Анзянг U21 icon
80'
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой
30'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой
33'
Binh Dinh U21 - 1-ый Гол
41'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой
45'
Binh Dinh U21 - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
46'
Binh Dinh U21 - 3-ий Гол
56'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой
58'
Binh Dinh U21 - 4-ый Гол
63'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой
67'
Binh Dinh U21 - 5-ый Гол
71'
Binh Dinh U21 - 6-ый Гол
80'
Анзянг U21 - 7-ый Гол
88'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой
89'
Угловой
Binh Dinh U21 - Угловой

Превью матча Binh Dinh U21 — Анзянг U21

Статистика матча

Владение мячом
Binh Dinh U21 Binh Dinh U21
68%
Анзянг U21 Анзянг U21
32%
Атаки
100
70
Угловые
8
0
Удары мимо ворот
10
1
Удары в створ ворот
16
2
Комментарии к матчу
