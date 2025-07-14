14.07.2025
Смотреть онлайн Тхань Хоа (21) - Dao Ha U21 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Чемпионат Вьетнама до 21 года: Тхань Хоа (21) — Dao Ha U21 . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Тхань Хоа (21)
14'
29'
36'
75'
Завершен
4 : 0
14 июля 2025
Тхань Хоа (21)
14'
Тхань Хоа (21)
29'
Тхань Хоа (21)
36'
Счет после первого тайма 3:0
Тхань Хоа (21)
75'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
11'
Тхань Хоа (21) - Угловой
13'
Тхань Хоа (21) - Угловой
13'
Тхань Хоа (21) - Угловой
14'
Тхань Хоа (21) - 1-ый Гол
21'
Тхань Хоа (21) - Угловой
29'
Тхань Хоа (21) - 2-ой Гол
36'
Тхань Хоа (21) - 3-ий Гол
39'
Тхань Хоа (21) - Угловой
40'
Тхань Хоа (21) - Угловой
57'
Тхань Хоа (21) - Угловой
58'
Тхань Хоа (21) - Угловой
75'
Тхань Хоа (21) - Угловой
75'
Тхань Хоа (21) - 4-ый Гол
90'
Тхань Хоа (21) - Незабитый пенальти
Превью матча Тхань Хоа (21) — Dao Ha U21
Статистика матча
Владение мячом
75%
25%
Атаки
57
39
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
10
2
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу