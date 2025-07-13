13.07.2025
Смотреть онлайн Bayside Argonauts Reserves Women - Melbourne University Reserves Women 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australian Matches: Bayside Argonauts Reserves Women — Melbourne University Reserves Women . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Australian Matches
Завершен
0 : 3
13 июля 2025
Превью матча Bayside Argonauts Reserves Women — Melbourne University Reserves Women
Статистика матча
Атаки
55
77
Угловые
3
7
Комментарии к матчу