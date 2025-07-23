Смотреть онлайн Фалькон ФК - Лагарто 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Sergipe: Фалькон ФК — Лагарто, 2 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal De Futebol Joao Cruz.