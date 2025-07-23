Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.07.2025

Смотреть онлайн Фалькон ФК - Лагарто 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Sergipe: Фалькон ФКЛагарто, 2 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal De Futebol Joao Cruz.

МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Municipal De Futebol Joao Cruz
Brazil Copa Sergipe
Фалькон ФК
50'
Завершен
1 : 0
23 июля 2025
Лагарто
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Falcon icon
50'
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Falcon - Угловой
31'
Угловой
Falcon - Угловой
43'
Угловой
Лагарто - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Falcon - 1-ый Гол
70'
Угловой
Лагарто - Угловой
77'
Угловой
Falcon - Угловой
90+2'
Угловой
Лагарто - Угловой

Превью матча Фалькон ФК — Лагарто

История последних встреч

Фалькон ФК
Фалькон ФК
Лагарто
Фалькон ФК
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
11.01.2026
Лагарто
Лагарто
2:2
Фалькон ФК
Фалькон ФК
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Фалькон ФК Фалькон ФК
49%
Лагарто Лагарто
51%
Атаки
92
114
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
1
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Севилья Севилья
19 Января
23:00
Лацио Лацио
Комо Комо
19 Января
22:45
Брайтон Брайтон
Борнмут Борнмут
19 Января
23:00
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
19 Января
22:30
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
19 Января
23:10
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA