23.07.2025
Смотреть онлайн Фалькон ФК - Лагарто 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Sergipe: Фалькон ФК — Лагарто, 2 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal De Futebol Joao Cruz.
МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Municipal De Futebol Joao Cruz
Brazil Copa Sergipe
Фалькон ФК
50'
Завершен
1 : 0
23 июля 2025
Текстовая трансляция
11'
Falcon - Угловой
31'
Falcon - Угловой
43'
Лагарто - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Falcon - 1-ый Гол
70'
Лагарто - Угловой
77'
Falcon - Угловой
90+2'
Лагарто - Угловой
Превью матча Фалькон ФК — Лагарто
История последних встреч
Фалькон ФК
Лагарто
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
11.01.2026
Лагарто
2:2
Фалькон ФК
Статистика матча
Владение мячом
49%
51%
Атаки
92
114
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
1
4
Комментарии к матчу