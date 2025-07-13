Смотреть онлайн North Toronto L2 - Burlington SC L2 13.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League2 Ontario: North Toronto L2 — Burlington SC L2 . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .