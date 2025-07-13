Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.07.2025

Смотреть онлайн Racing de Veracruz - ФК Тепатитлан 13.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШААмерика - Товарищеские матчи: Racing de VeracruzФК Тепатитлан . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:23 по московскому времени .

МСК
Америка - Товарищеские матчи
Racing de Veracruz
Завершен
0 : 2
13 июля 2025
ФК Тепатитлан
35'
59'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Tepatitlan de Morelos icon
35'
Счет после первого тайма 0:1
Tepatitlan de Morelos icon
59'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Tepatitlan de Morelos - Угловой
24'
Угловой
Tepatitlan de Morelos - Угловой
27'
Угловой
Tepatitlan de Morelos - Угловой
35'
Tepatitlan de Morelos - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Tepatitlan de Morelos - Угловой
54'
Угловой
Racing de Veracruz - Угловой
59'
Tepatitlan de Morelos - 2-ой Гол
64'
Угловой
Racing de Veracruz - Угловой
70'
Угловой
Tepatitlan de Morelos - Угловой
77'
Угловой
Tepatitlan de Morelos - Угловой
87'
Угловой
Tepatitlan de Morelos - Угловой
89'
Угловой
Racing de Veracruz - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Racing de Veracruz — ФК Тепатитлан

Статистика матча

Атаки
48
85
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
6
9
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
11 Января
18:00
Трактор Трактор
Сибирь Сибирь
11 Января
14:00
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Января
22:00
Интер Милан Интер Милан
Наполи Наполи
11 Января
22:45
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
11 Января
17:00
Фиорентина Фиорентина
Милан Милан
11 Января
17:00
Нант Нант
Ницца Ницца
11 Января
20:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Вольфсбург Вольфсбург
11 Января
19:30
Лилль Лилль
Лион Лион
11 Января
23:00
СКА-Нева СКА-Нева
Челны Челны
11 Января
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA