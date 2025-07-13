13.07.2025
Смотреть онлайн Racing de Veracruz - ФК Тепатитлан 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Америка - Товарищеские матчи: Racing de Veracruz — ФК Тепатитлан . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:23 по московскому времени .
Америка - Товарищеские матчи
Завершен
0 : 2
13 июля 2025
ФК Тепатитлан
35'
59'
Текстовая трансляция
19'
Tepatitlan de Morelos - Угловой
24'
Tepatitlan de Morelos - Угловой
27'
Tepatitlan de Morelos - Угловой
35'
Tepatitlan de Morelos - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
47'
Tepatitlan de Morelos - Угловой
54'
Racing de Veracruz - Угловой
59'
Tepatitlan de Morelos - 2-ой Гол
64'
Racing de Veracruz - Угловой
70'
Tepatitlan de Morelos - Угловой
77'
Tepatitlan de Morelos - Угловой
87'
Tepatitlan de Morelos - Угловой
89'
Racing de Veracruz - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Racing de Veracruz — ФК Тепатитлан
Статистика матча
Атаки
48
85
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
6
9
