Смотреть онлайн Гояс - Клуб Ремо 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Гояс — Клуб Ремо, 19 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio da Serrinha. Судить этот матч будет Felipe Fernandes de Lima.
Превью матча Гояс — Клуб Ремо
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Felipe Fernandes de Lima (Бразилия).
За последние 14 матчей судья показал 63 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 21% (3 из 14 матчей) Felipe Fernandes de Lima назначал пенальти