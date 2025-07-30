Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Гояс - Клуб Ремо 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: ГоясКлуб Ремо, 19 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio da Serrinha. Судить этот матч будет Felipe Fernandes de Lima.

МСК, 19 тур, Стадион: Estádio da Serrinha
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Гояс
Harley Lincon Ribeiro da Rocha 15'
Ансельмо Рамон 90+1'
Завершен
1 : 1
30 июля 2025
Клуб Ремо
Смотреть онлайн
Harley Lincon Ribeiro da Rocha icon
15'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,2
Ансельмо Рамон icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Гояс - Угловой
5'
Угловой
Гояс - Угловой
15'
Harley Lincon Ribeiro da Rocha - 1-ый Гол
18'
Угловой
Гояс - Угловой
22'
Угловой
Гояс - Угловой
34'
Угловой
Remo - Угловой
36'
Угловой
Remo - Угловой
40'
Угловой
Гояс - Угловой
45+4'
Гояс - Незабитый пенальти
45+6'
Угловой
Гояс - Угловой
45+6'
Угловой
Гояс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,2
61'
Угловой
Remo - Угловой
63'
Угловой
Гояс - Угловой
65'
Угловой
Гояс - Угловой
68'
Угловой
Гояс - Угловой
74'
Угловой
Гояс - Угловой
90+1'
Ансельмо Рамон - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,2

Превью матча Гояс — Клуб Ремо

Гояс Гояс
23
Бразилия
Tadeu
97
Бразилия
Lepu
3
Бразилия
Luiz Felipe
4
Бразилия
Titi
6
Бразилия
Onitlasi Junior de Moraes Rodrigues
5
Уругвай
Гонцало Фрейтас
28
Бразилия
Adilson Juninho
27
Бразилия
Wellington Rato
7
Бразилия
Jaja Silva
9
Бразилия
Ансельмо Рамон
17
Бразилия
Pedro Junqueira de Oliveira
Тренер
Бразилия
Вагнер Кармо Манчини
Клуб Ремо Клуб Ремо
88
Бразилия
Marcelo Rangel
23
Бразилия
Guty
3
Бразилия
Cleidson Andrade de Souza Silva
27
Бразилия
Kayky
21
Парагвай
Alan Rodriguez
34
Бразилия
Caio
20
Колумбия
Виктор Кантильо
26
Бразилия
Marrony
7
Giovanni Fernando Cofreste Pavani
32
Бразилия
Педро Роша
8
Бразилия
Davó
Тренер
Португалия
Нелсон Вериссимо

История последних встреч

Гояс
Гояс
Клуб Ремо
Гояс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.11.2025
Клуб Ремо
Клуб Ремо
3:1
Гояс
Гояс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гояс Гояс
65%
Клуб Ремо Клуб Ремо
35%
Атаки
143
61
Угловые
11
3
Фолы
7
10
Удары (всего)
20
6
Удары мимо ворот
21
6
Удары в створ ворот
7
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Felipe Fernandes de Lima (Бразилия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 63 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 21% (3 из 14 матчей) Felipe Fernandes de Lima назначал пенальти

Комментарии к матчу
