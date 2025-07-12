12.07.2025
Смотреть онлайн Old Scotch SC Reserve - Mazenod Reserves 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria State League 1, North West Reserve: Old Scotch SC Reserve — Mazenod Reserves . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria State League 1, North West Reserve
Завершен
4 : 0
12 июля 2025
Превью матча Old Scotch SC Reserve — Mazenod Reserves
Статистика матча
Атаки
89
71
Угловые
13
5
Комментарии к матчу