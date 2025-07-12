12.07.2025
Смотреть онлайн Hyundai NTC U21 Women - Balcatta FC Women U21 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia WA Premier League Women U21: Hyundai NTC U21 Women — Balcatta FC Women U21 . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Australia WA Premier League Women U21
Завершен
1 : 2
12 июля 2025
Превью матча Hyundai NTC U21 Women — Balcatta FC Women U21
Статистика матча
Атаки
127
148
Угловые
2
6
Комментарии к матчу