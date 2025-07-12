Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.07.2025

Смотреть онлайн NDC Ontario Women - Simcoe County Rovers FC Women 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаCanada League1 Ontario Women: NDC Ontario WomenSimcoe County Rovers FC Women . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Canada League1 Ontario Women
NDC Ontario Women
Завершен
1 : 1
12 июля 2025
Simcoe County Rovers FC Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча NDC Ontario Women — Simcoe County Rovers FC Women

Статистика матча

Атаки
132
98
Угловые
10
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
СКА СКА
10 Января
14:30
Нефтехимик Нефтехимик
Адмирал Адмирал
10 Января
14:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
10 Января
14:30
Северсталь Северсталь
Торпедо Торпедо
10 Января
17:00
Комо Комо
Болонья Болонья
10 Января
17:00
Чарльтон Чарльтон
Челси Челси
10 Января
23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Борнмут Борнмут
10 Января
18:00
Рома Рома
Сассуоло Сассуоло
10 Января
20:00
Валенсия Валенсия
Эльче Эльче
10 Января
23:00
Овьедо Овьедо
Реал Бетис Реал Бетис
10 Января
16:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA