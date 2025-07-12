12.07.2025
Смотреть онлайн NDC Ontario Women - Simcoe County Rovers FC Women 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League1 Ontario Women: NDC Ontario Women — Simcoe County Rovers FC Women . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Canada League1 Ontario Women
Завершен
1 : 1
12 июля 2025
Превью матча NDC Ontario Women — Simcoe County Rovers FC Women
Статистика матча
Атаки
132
98
Угловые
10
3
Комментарии к матчу