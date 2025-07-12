12.07.2025
Смотреть онлайн Олд Скотч - Мазенод Виктори 12.07.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria State League 1, North West
Олд Скотч
85'
Завершен
1 : 1
12 июля 2025
Мазенод Виктори
63'
Текстовая трансляция
11'
Олд Скотч SC - Угловой
16'
Мазенод Виктори - Угловой
35'
Олд Скотч SC - Угловой
45+1'
Олд Скотч SC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Олд Скотч SC - Угловой
63'
Мазенод Виктори - 1-ый Гол
78'
Мазенод Виктори - Угловой
85'
Олд Скотч SC - 2-ой Гол
87'
Олд Скотч SC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Олд Скотч — Мазенод Виктори
Статистика матча
Атаки
101
77
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
11
5
