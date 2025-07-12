12.07.2025
Смотреть онлайн Политехнико Дж.И.К. - Сол де Ориенте 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Региональная лига: Политехнико Дж.И.К. — Сол де Ориенте . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 04:24 по московскому времени .
МСК
Колумбия - Региональная лига
Политехнико Дж.И.К.
39'
40'
Отменен
2 : 3
12 июля 2025
Сол де Ориенте
32'
49'
86'
Текстовая трансляция
8'
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
18'
Сол де Ориенте - Угловой
21'
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
24'
Сол де Ориенте - Угловой
32'
Сол де Ориенте - 1-ый Гол
39'
Политехнико Дж.И.К.. - 2-ой Гол
40'
Политехнико Дж.И.К.. - 3-ий Гол
45'
Сол де Ориенте - Угловой
49'
Сол де Ориенте - Угловой
49'
Сол де Ориенте - 4-ый Гол
55'
Сол де Ориенте - Угловой
58'
Сол де Ориенте - Угловой
66'
Сол де Ориенте - Угловой
86'
Сол де Ориенте - 5-ый Гол
90+4'
Сол де Ориенте - Угловой
Превью матча Политехнико Дж.И.К. — Сол де Ориенте
Статистика матча
Владение мячом
61%
Атаки
112
97
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу