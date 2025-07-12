Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.07.2025

Смотреть онлайн Политехнико Дж.И.К. - Сол де Ориенте 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Региональная лига: Политехнико Дж.И.К.Сол де Ориенте . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 04:24 по московскому времени .

МСК
Колумбия - Региональная лига
Политехнико Дж.И.К.
39'
40'
Отменен
2 : 3
12 июля 2025
Сол де Ориенте
32'
49'
86'
Сол де Ориенте icon
32'
Политехнико Дж.И.К.. icon
39'
Политехнико Дж.И.К.. icon
40'
Сол де Ориенте icon
49'
Сол де Ориенте icon
86'
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
18'
Угловой
Сол де Ориенте - Угловой
21'
Угловой
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
24'
Угловой
Сол де Ориенте - Угловой
32'
Сол де Ориенте - 1-ый Гол
39'
Политехнико Дж.И.К.. - 2-ой Гол
40'
Политехнико Дж.И.К.. - 3-ий Гол
45'
Угловой
Сол де Ориенте - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 3,3
49'
Угловой
Сол де Ориенте - Угловой
49'
Сол де Ориенте - 4-ый Гол
55'
Угловой
Сол де Ориенте - Угловой
58'
Угловой
Сол де Ориенте - Угловой
66'
Угловой
Сол де Ориенте - Угловой
86'
Сол де Ориенте - 5-ый Гол
90+4'
Угловой
Сол де Ориенте - Угловой

Превью матча Политехнико Дж.И.К. — Сол де Ориенте

Статистика матча

Владение мячом
Политехнико Дж.И.К. Политехнико Дж.И.К.
39%
Сол де Ориенте Сол де Ориенте
61%
Атаки
112
97
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
