15.07.2025

Смотреть онлайн Серветт - Ксамакс 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: СерветтКсамакс . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де Женев.

МСК, Стадион: Стад де Женев
Европа - Товарищеские матчи
Серветт
Завершен
3 : 2
15 июля 2025
Ксамакс
Смотреть онлайн
Превью матча Серветт — Ксамакс

Команда Серветт в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Ксамакс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Серветт в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Ксамакс забивает 0, пропускает 0.

Серветт Серветт
1
Швейцария
Джоэль Малл
18
Франция
Брэдли Мазику
4
Швейцария
Стив Руиллер
25
Тунис
Дилан Бронн
14
Франция
Lilian Njoh
11
Франция
Lamine Fomba
28
Франция
David Douline
9
Босния и Герцеговина
Мирослав Стеванович
8
Франция
Тимот Когна
10
Швейцария
Alexis Antunes
97
Франция
Флориан Айе
Ксамакс Ксамакс
27
Швейцария
Edin Omeragic
17
Франция
Romain Bayard
9
Косово
Шкелким Демхасай
6
Швейцария
Fabio Saiz
3
Швейцария
Jonathan Fontana
11
Франция
Salim Ben Seghir
77
Швейцария
Noah Streit
4
Косово
Эрис Абедини
16
Швейцария
Лео Сейду
5
Косово
Lavdrim Hajrulahu
21
Нидерланды
Леон Бергсма
Комментарии к матчу
