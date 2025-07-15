Смотреть онлайн Серветт - Ксамакс 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Серветт — Ксамакс . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де Женев.
Превью матча Серветт — Ксамакс
Команда Серветт в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Ксамакс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Серветт в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Ксамакс забивает 0, пропускает 0.