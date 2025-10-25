Смотреть онлайн Ротенберг - Дорнбирнер 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Ротенберг — Дорнбирнер, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sports field Langenegg.
Превью матча Ротенберг — Дорнбирнер
Команда Ротенберг в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-14. Команда Дорнбирнер, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-7. Команда Ротенберг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Дорнбирнер забивает 2, пропускает 1.