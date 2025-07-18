Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Эльче - Миллуолл 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: ЭльчеМиллуолл . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мартинез Валеро.

МСК, Стадион: Мартинез Валеро
Европа - Товарищеские матчи
Эльче
68'
87'
Завершен
2 : 1
18 июля 2025
Миллуолл
62'
Счет после первого тайма 0:0
Миллуолл icon
62'
Эльче icon
68'
Эльче icon
87'
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Миллуолл - Угловой
25'
Угловой
Эльче - Угловой
32'
Угловой
Миллуолл - Угловой
45+1'
Угловой
Миллуолл - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Эльче - Угловой
51'
Угловой
Эльче - Угловой
52'
Угловой
Миллуолл - Угловой
62'
Миллуолл - 1-ый Гол
68'
Эльче - 2-ой Гол
70'
Угловой
Эльче - Угловой
81'
Угловой
Миллуолл - Угловой
87'
Эльче - 3-ий Гол

Превью матча Эльче — Миллуолл

Эльче Эльче
1
Аргентина
Матиас Дитуро
15
Испания
Alvaro Nunez
23
Испания
Victor Chust
6
Испания
Педро Бигаш
21
Франция
Лео Петро
11
Испания
German Karabinaite
16
Португалия
Martim Neto
8
Испания
Marc Aguado
14
Испания
Алейкс Фебас
20
Испания
Álvaro Daniel Rodríguez Munoz
7
Испания
Yago de Santiago Alonso
Миллуолл Миллуолл
15
Новая Зеландия
Макс Крокомбе
4
Франция
Tristan Crama
6
Англия
Caleb Taylor
5
Англия
Джейк Купер
3
Англия
Zak Sturge
18
Англия
Райан Леонард
14
Англия
Alfie Doughty
17
Англия
Маколей Лэнгстафф
10
Нидерланды
Camiel Neghli
7
Австрия
Thierno Ballo
11
Англия
Femi Azeez

Статистика матча

Владение мячом
Эльче Эльче
50%
Миллуолл Миллуолл
50%
Атаки
88
49
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
