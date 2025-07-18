18.07.2025
Смотреть онлайн Эльче - Миллуолл 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Эльче — Миллуолл . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мартинез Валеро.
МСК, Стадион: Мартинез Валеро
Европа - Товарищеские матчи
Текстовая трансляция
21'
Миллуолл - Угловой
25'
Эльче - Угловой
32'
Миллуолл - Угловой
45+1'
Миллуолл - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Эльче - Угловой
51'
Эльче - Угловой
52'
Миллуолл - Угловой
62'
Миллуолл - 1-ый Гол
68'
Эльче - 2-ой Гол
70'
Эльче - Угловой
81'
Миллуолл - Угловой
87'
Эльче - 3-ий Гол
Превью матча Эльче — Миллуолл
Эльче
Статистика матча
Комментарии к матчу