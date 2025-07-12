12.07.2025
Смотреть онлайн Гленорчи Найтс (21) - Лонсестон Сити (21) 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Tasmania NPL U21 League: Гленорчи Найтс (21) — Лонсестон Сити (21) . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Australia Tasmania NPL U21 League
Гленорчи Найтс (21)
12'
34'
39'
45'
45+1'
Завершен
5 : 1
12 июля 2025
Гленорчи Найтс (21)
45+1'
Счет после первого тайма 5:1
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
3'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
9'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
10'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
11'
Лонсестон Сити (21) - Угловой
12'
Гленорчи Найтс (21) - 1-ый Гол
15'
Лонсестон Сити (21) - 2-ой Гол
18'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
21'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
30'
Лонсестон Сити (21) - Угловой
34'
Гленорчи Найтс (21) - 3-ий Гол
37'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
39'
Гленорчи Найтс (21) - 4-ый Гол
42'
Лонсестон Сити (21) - Угловой
44'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
45'
Гленорчи Найтс (21) - 5-ый Гол
45+1'
Гленорчи Найтс (21) - 6-ый Гол
Счет после первого тайма 5:1
47'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
58'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
60'
Лонсестон Сити (21) - Угловой
90+1'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
Матч закончился со счётом 5:1
Превью матча Гленорчи Найтс (21) — Лонсестон Сити (21)
Статистика матча
Атаки
60
69
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу