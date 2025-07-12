Фрибет 15000₽
12.07.2025

Смотреть онлайн Гленорчи Найтс (21) - Лонсестон Сити (21) 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Tasmania NPL U21 League: Гленорчи Найтс (21)Лонсестон Сити (21) . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
Australia Tasmania NPL U21 League
Гленорчи Найтс (21)
12'
34'
39'
45'
45+1'
Завершен
5 : 1
12 июля 2025
Лонсестон Сити (21)
15'
Смотреть онлайн
Гленорчи Найтс (21) icon
12'
Лонсестон Сити (21) icon
15'
Гленорчи Найтс (21) icon
34'
Гленорчи Найтс (21) icon
39'
Гленорчи Найтс (21) icon
45'
Гленорчи Найтс (21) icon
45+1'
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
9'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
10'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
11'
Угловой
Лонсестон Сити (21) - Угловой
12'
Гленорчи Найтс (21) - 1-ый Гол
15'
Лонсестон Сити (21) - 2-ой Гол
18'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
21'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
30'
Угловой
Лонсестон Сити (21) - Угловой
34'
Гленорчи Найтс (21) - 3-ий Гол
37'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
39'
Гленорчи Найтс (21) - 4-ый Гол
42'
Угловой
Лонсестон Сити (21) - Угловой
44'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
45'
Гленорчи Найтс (21) - 5-ый Гол
45+1'
Гленорчи Найтс (21) - 6-ый Гол
47'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
58'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
60'
Угловой
Лонсестон Сити (21) - Угловой
90+1'
Угловой
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
Матч закончился со счётом 5:1

Превью матча Гленорчи Найтс (21) — Лонсестон Сити (21)

Статистика матча

Атаки
60
69
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу
