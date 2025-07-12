Смотреть онлайн Гленорчи Найтс (21) - Лонсестон Сити (21) 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Tasmania NPL U21 League: Гленорчи Найтс (21) — Лонсестон Сити (21) . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .