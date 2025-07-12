12.07.2025
Смотреть онлайн Кингборо Лайонс (21) - Launceston United U21 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Tasmania NPL U21 League: Кингборо Лайонс (21) — Launceston United U21 . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 07:15 по московскому времени .
МСК
Australia Tasmania NPL U21 League
Кингборо Лайонс (21)
2'
4'
10'
Завершен
3 : 0
12 июля 2025
Счет после первого тайма 3:0
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
2'
Кингборо Лайонс (21) - 1-ый Гол
4'
Кингборо Лайонс (21) - 2-ой Гол
7'
Кингборо Лайонс (21) - Угловой
7'
Кингборо Лайонс (21) - Угловой
10'
Кингборо Лайонс (21) - 3-ий Гол
18'
Кингборо Лайонс (21) - Угловой
32'
Кингборо Лайонс (21) - Угловой
38'
Launceston United U21 - Угловой
54'
Launceston United U21 - Угловой
75'
Launceston United U21 - Угловой
77'
Launceston United U21 - Угловой
88'
Кингборо Лайонс (21) - Угловой
90'
Launceston United U21 - Угловой
Превью матча Кингборо Лайонс (21) — Launceston United U21
Статистика матча
Атаки
69
49
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
8
6
Комментарии к матчу