Смотреть онлайн SV Eberau - SPG Edelserpentin 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: SV Eberau — SPG Edelserpentin, 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча SV Eberau — SPG Edelserpentin
Команда SV Eberau в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-12. Команда SPG Edelserpentin, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-8. Команда SV Eberau в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. SPG Edelserpentin забивает 1, пропускает 1.