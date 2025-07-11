11.07.2025
Смотреть онлайн Taruma U20 Women - Sao Raimundo Women U20 11.07.2025. Прямая трансляция
МСК
Brazil Campeonato U20 Women
Завершен
3 : 1
11 июля 2025
Превью матча Taruma U20 Women — Sao Raimundo Women U20
Статистика матча
Атаки
107
115
Угловые
4
5
Комментарии к матчу