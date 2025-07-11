11.07.2025
Смотреть онлайн Радник Биелина - ФК Слога Добой 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Радник Биелина — ФК Слога Добой . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Отменен
0 : 1
11 июля 2025
Текстовая трансляция
3'
Радник Биелина - Угловой
6'
ФК Слога Добой - 1-ый Гол
Превью матча Радник Биелина — ФК Слога Добой
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
63%
37%
Атаки
7
4
Угловые
1
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
1
Комментарии к матчу