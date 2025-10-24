Смотреть онлайн СКУ Килб - Штоккерау 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: СКУ Килб — Штоккерау, 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча СКУ Килб — Штоккерау
Команда СКУ Килб в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-11. Команда Штоккерау, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-16. Команда СКУ Килб в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Штоккерау забивает 1, пропускает 2.