Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : СК Цветль — Ст. Пёлтен II , 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча СК Цветль — Ст. Пёлтен II

Команда СК Цветль в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 2-5. Команда Ст. Пёлтен II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-8. Команда СК Цветль в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Ст. Пёлтен II забивает 1, пропускает 1.