Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.07.2025

Смотреть онлайн ЮАР U20 - Ангола U20 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КОСАФА - Кубок U20: ЮАР U20Ангола U20 . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
КОСАФА - Кубок U20
ЮАР U20
30'
64'
Завершен
2 : 0
11 июля 2025
Ангола U20
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ЮАР U20 icon
30'
Счет после первого тайма 1:0
ЮАР U20 icon
64'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ЮАР U20 - Угловой
23'
Угловой
Ангола U20 - Угловой
29'
Угловой
ЮАР U20 - Угловой
30'
ЮАР U20 - 1-ый Гол
35'
Угловой
Ангола U20 - Угловой
37'
Угловой
ЮАР U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
58'
Угловой
ЮАР U20 - Угловой
60'
Угловой
Ангола U20 - Угловой
64'
ЮАР U20 - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча ЮАР U20 — Ангола U20

Статистика матча

Владение мячом
ЮАР U20 ЮАР U20
53%
Ангола U20 Ангола U20
47%
Атаки
84
84
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
7
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Чарльтон Чарльтон
Челси Челси
10 Января
23:00
Валенсия Валенсия
Эльче Эльче
10 Января
23:00
Аталанта Аталанта
Торино Торино
10 Января
22:45
Калгари Калгари
Питтсбург Питтсбург
10 Января
23:37
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
Тренто Тренто
10 Января
22:00
Нанси Нанси
Монако Монако
10 Января
22:30
Team Liquid Team Liquid
Zero Tenacity Zero Tenacity
10 Января
22:00
ПСВ ПСВ
Эксельсиор Эксельсиор
10 Января
22:00
Гамбург Тауэрс Гамбург Тауэрс
ТББ Трир ТББ Трир
10 Января
22:00
Гимарайнш Гимарайнш
Брага Брага
10 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA