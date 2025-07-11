11.07.2025
Смотреть онлайн ЮАР U20 - Ангола U20 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КОСАФА - Кубок U20: ЮАР U20 — Ангола U20 . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
КОСАФА - Кубок U20
ЮАР U20
30'
64'
Завершен
2 : 0
11 июля 2025
Текстовая трансляция
7'
ЮАР U20 - Угловой
23'
Ангола U20 - Угловой
29'
ЮАР U20 - Угловой
30'
ЮАР U20 - 1-ый Гол
35'
Ангола U20 - Угловой
37'
ЮАР U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
58'
ЮАР U20 - Угловой
60'
Ангола U20 - Угловой
64'
ЮАР U20 - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча ЮАР U20 — Ангола U20
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
84
84
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
7
1
