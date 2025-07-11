Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Болтон - Орландо 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международные клубные товарищеские матчи: БолтонОрландо . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе University of Bolton Stadium.

МСК, Стадион: University of Bolton Stadium
Международные клубные товарищеские матчи
Болтон
41'
62'
Завершен
2 : 0
11 июля 2025
Орландо
Смотреть онлайн
Болтон icon
41'
Счет после первого тайма 1:0
Болтон icon
62'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Болтон - Угловой
31'
Угловой
Орландо - Угловой
41'
Болтон - 1-ый Гол
44'
Угловой
Орландо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
61'
Угловой
Болтон - Угловой
62'
Угловой
Болтон - Угловой
62'
Болтон - 2-ой Гол
67'
Угловой
Орландо - Угловой
87'
Угловой
Орландо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Болтон — Орландо

Болтон Болтон
7
Испания
Карлос Мендес Гомес
32
Англия
Sam Inwood
21
Англия
Итан Эрхахон
45
Англия
Джон Мактии
2
Англия
Джош Когли
16
Англия
Аарон Морли
14
Англия
Джорди Осей-Туту
Англия
Charlie Warren
3
Англия
Christian Forino
Орландо Орландо
11
Tshepang Moremi
12
ЮАР
Освин Апполлис
5
ЮАР
Nkosinathi Sibisi
3
ЮАР
Nkosikhona Ndaba
30
ЮАР
Sihle Nduili
37
ЮАР
Thabiso Lebitso
33
Lebone Seema
17
ЮАР
Evidence Makgopa
24
ЮАР
Sipho Chaine
23
ЮАР
Sipho Mbule
15
ЮАР
Masindi Nemtajela

Статистика матча

Владение мячом
Болтон Болтон
35%
Орландо Орландо
65%
Атаки
64
91
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
3
0
