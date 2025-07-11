11.07.2025
Смотреть онлайн Болтон - Орландо 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международные клубные товарищеские матчи: Болтон — Орландо . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе University of Bolton Stadium.
МСК, Стадион: University of Bolton Stadium
Международные клубные товарищеские матчи
Текстовая трансляция
7'
Болтон - Угловой
31'
Орландо - Угловой
41'
Болтон - 1-ый Гол
44'
Орландо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
61'
Болтон - Угловой
62'
Болтон - Угловой
62'
Болтон - 2-ой Гол
67'
Орландо - Угловой
87'
Орландо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Болтон — Орландо
Болтон
Статистика матча
Комментарии к матчу