10.07.2025
Смотреть онлайн Vaughan Azzurri Women - North Toronto Women 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League1 Ontario Women: Vaughan Azzurri Women — North Toronto Women . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Canada League1 Ontario Women
Завершен
0 : 5
10 июля 2025
Превью матча Vaughan Azzurri Women — North Toronto Women
Статистика матча
Атаки
149
118
Угловые
2
4
Комментарии к матчу