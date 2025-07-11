Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Динамо Киев - Вест Бромвич 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: Динамо КиевВест Бромвич . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Хоторнс.

МСК, Стадион: Хоторнс
Европа - Товарищеские матчи
Динамо Киев
76'
Завершен
1 : 1
11 июля 2025
Вест Бромвич
56'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Вест Бромвич icon
56'
Dynamo Kyiv icon
76'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Вест Бромвич - Угловой
15'
Угловой
Dynamo Kyiv - Угловой
35'
Угловой
Вест Бромвич - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Угловой
Вест Бромвич - Угловой
47'
Угловой
Вест Бромвич - Угловой
56'
Вест Бромвич - 1-ый Гол
66'
Угловой
Dynamo Kyiv - Угловой
67'
Угловой
Dynamo Kyiv - Угловой
71'
Угловой
Вест Бромвич - Угловой
73'
Угловой
Dynamo Kyiv - Угловой
73'
Угловой
Dynamo Kyiv - Угловой
74'
Угловой
Dynamo Kyiv - Угловой
76'
Dynamo Kyiv - 2-ой Гол
78'
Угловой
Вест Бромвич - Угловой
88'
Угловой
Вест Бромвич - Угловой
88'
Угловой
Вест Бромвич - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Динамо Киев — Вест Бромвич

Команда Динамо Киев в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5.

Динамо Киев Динамо Киев
7
Украина
Андрей Ярмоленко
9
Украина
Nazar Voloshyn
4
Украина
Денис Попов
32
Украина
Mykhavko Taras Vasyliovych
22
Украина
Владислав Кабаев
66
Сенегал
ALIOU THIARE
8
Украина
Александр Пихаленок
20
Украина
Александр Караваев
29
Украина
Виталий Буйальский
91
Украина
Mikola Mykhailenko
35
Украина
Ruslan Neshcheret
Вест Бромвич Вест Бромвич
20
Англия
Josh Griffiths
6
США
George Campbell
3
Англия
Натаниэль Филлипс
2
Англия
Крис Мипэм
4
Англия
Каллум Стайлз
8
Ирландия
Джейсон Моламби
27
Англия
Алекс Моуотт
21
Северная Ирландия
Isaac Price
11
Англия
Майкл Джонстон
10
Англия
Карлан Ахерн-Грант
19
Норвегия
Aune Heggebo

Статистика матча

Владение мячом
Динамо Киев Динамо Киев
50%
Вест Бромвич Вест Бромвич
50%
Атаки
57
56
Угловые
6
8
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
