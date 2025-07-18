Смотреть онлайн Саутгемптон - Валансьен 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Саутгемптон — Валансьен . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сент-Мэри.
Превью матча Саутгемптон — Валансьен
Команда Саутгемптон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Валансьен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Саутгемптон в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Валансьен забивает 0, пропускает 0.