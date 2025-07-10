Фрибет 15000₽
10.07.2025

Смотреть онлайн Дома Юнайтед - Barau FC 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НигерияНациональная лига Нигерии по футболу: Дома ЮнайтедBarau FC . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Национальная лига Нигерии по футболу
Дома Юнайтед
Завершен
0 : 2
10 июля 2025
Barau FC
9'
14'
Смотреть онлайн
Barau FC icon
9'
Barau FC icon
14'
Счет после первого тайма 0:2 : 4,1
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,1
Текстовая трансляция
9'
Barau FC - 1-ый Гол
14'
Barau FC - 2-ой Гол
25'
Угловой
Дома Юнайтед - Угловой
32'
Угловой
Дома Юнайтед - Угловой
35'
Угловой
Дома Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 4,1
54'
Угловой
Дома Юнайтед - Угловой
63'
Угловой
Barau FC - Угловой
77'
Угловой
Дома Юнайтед - Угловой
84'
Угловой
Дома Юнайтед - Угловой
87'
Угловой
Дома Юнайтед - Угловой
90+1'
Угловой
Дома Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,1

Превью матча Дома Юнайтед — Barau FC

Статистика матча

Атаки
61
66
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
