10.07.2025
Дома Юнайтед - Barau FC 10.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нигерия — Национальная лига Нигерии по футболу: Дома Юнайтед — Barau FC . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Национальная лига Нигерии по футболу
Завершен
0 : 2
10 июля 2025
Barau FC
9'
14'
Текстовая трансляция
9'
Barau FC - 1-ый Гол
14'
Barau FC - 2-ой Гол
25'
Дома Юнайтед - Угловой
32'
Дома Юнайтед - Угловой
35'
Дома Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 4,1
54'
Дома Юнайтед - Угловой
63'
Barau FC - Угловой
77'
Дома Юнайтед - Угловой
84'
Дома Юнайтед - Угловой
87'
Дома Юнайтед - Угловой
90+1'
Дома Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,1
Превью матча Дома Юнайтед — Barau FC
Статистика матча
Атаки
61
66
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
3
4
