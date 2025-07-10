10.07.2025
Смотреть онлайн Спартак Суботица - Нови Пазар 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Спартак Суботица — Нови Пазар . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Спартак Суботица
53'
90'
Завершен
2 : 1
10 июля 2025
Нови Пазар
86'
Текстовая трансляция
25'
Нови Пазар - Угловой
49'
Спартак Суботица - Угловой
53'
Спартак Суботица - 1-ый Гол
64'
Спартак Суботица - Угловой
72'
Спартак Суботица - Угловой
86'
Нови Пазар - Угловой
86'
Нови Пазар - 2-ой Гол
90'
Спартак Суботица - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,2
Превью матча Спартак Суботица — Нови Пазар
История последних встреч
Спартак Суботица
Нови Пазар
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.08.2025
Спартак Суботица
1:1
Нови Пазар
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
37
38
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
7
0
Удары в створ ворот
4
5
