10.07.2025

Смотреть онлайн Спартак Суботица - Нови Пазар 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: Спартак СуботицаНови Пазар . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Европа - Товарищеские матчи
Спартак Суботица
53'
90'
Завершен
2 : 1
10 июля 2025
Нови Пазар
86'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Спартак Суботица icon
53'
Нови Пазар icon
86'
Спартак Суботица icon
90'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,2
Текстовая трансляция
25'
Угловой
Нови Пазар - Угловой
49'
Угловой
Спартак Суботица - Угловой
53'
Спартак Суботица - 1-ый Гол
64'
Угловой
Спартак Суботица - Угловой
72'
Угловой
Спартак Суботица - Угловой
86'
Угловой
Нови Пазар - Угловой
86'
Нови Пазар - 2-ой Гол
90'
Спартак Суботица - 3-ий Гол
Превью матча Спартак Суботица — Нови Пазар

История последних встреч

Спартак Суботица
Спартак Суботица
Нови Пазар
Спартак Суботица
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.08.2025
Спартак Суботица
Спартак Суботица
1:1
Нови Пазар
Нови Пазар
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Спартак Суботица Спартак Суботица
50%
Нови Пазар Нови Пазар
50%
Атаки
37
38
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
7
0
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу
