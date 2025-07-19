Фрибет 15000₽
19.07.2025

Смотреть онлайн Атлетико Чолома - Хутикальпа 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: Атлетико ЧоломаХутикальпа, 1 тур . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ruben Deras.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Ruben Deras
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Атлетико Чолома
Отложен
- : -
19 июля 2025
Хутикальпа
Превью матча Атлетико Чолома — Хутикальпа

История последних встреч

Атлетико Чолома
Атлетико Чолома
Хутикальпа
Атлетико Чолома
0 побед
3 ничьих
0 побед
0%
100%
0%
07.12.2025
Атлетико Чолома
Атлетико Чолома
-:-
Хутикальпа
Хутикальпа
Обзор
26.10.2025
Атлетико Чолома
Атлетико Чолома
2:2
Хутикальпа
Хутикальпа
Обзор
23.07.2025
Атлетико Чолома
Атлетико Чолома
-:-
Хутикальпа
Хутикальпа
Обзор
Комментарии к матчу
