Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Метрополитана : Мидланд — Линиерс , 18 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de Libertad .

Превью матча Мидланд — Линиерс

Команда Мидланд в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-4. Команда Линиерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-15. Команда Мидланд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Линиерс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Линиерс, в том матче победу одержали гостьи.