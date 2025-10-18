Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Мидланд - Линиерс 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Метрополитана: МидландЛиниерс, 18 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de Libertad.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Ciudad de Libertad
Аргентина - Примера B Метрополитана
Мидланд
30'
46'
Отменен
2 : 1
18 октября 2025
Линиерс
32'
Мидланд icon
30'
Линиерс icon
32'
Счет после первого тайма 1:1
Мидланд icon
46'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Линиерс - Угловой
30'
Мидланд - 1-ый Гол
32'
Линиерс - 2-ой Гол
36'
Угловой
Мидланд - Угловой
41'
Угловой
Линиерс - Угловой
45+5'
Угловой
Мидланд - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
46'
Мидланд - 3-ий Гол
54'
Угловой
Мидланд - Угловой
68'
Угловой
Мидланд - Угловой
72'
Угловой
Мидланд - Угловой
73'
Угловой
Мидланд - Угловой
76'
Угловой
Линиерс - Угловой
77'
Угловой
Линиерс - Угловой
84'
Угловой
Линиерс - Угловой

Превью матча Мидланд — Линиерс

Команда Мидланд в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-4. Команда Линиерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-15. Команда Мидланд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Линиерс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Линиерс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Мидланд
Мидланд
Линиерс
Мидланд
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.05.2025
Линиерс
Линиерс
0:2
Мидланд
Мидланд
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мидланд Мидланд
54%
Линиерс Линиерс
46%
Атаки
23
18
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
5
5
Игры 18 тур
19.10.2025
УАИ Уркиса
0:1
Деп. Арменио
Завершен
19.10.2025
Реал Пилар
4:1
Сан Мартин
Завершен
18.10.2025
Мидланд
2:1
Линиерс
Отменен
18.10.2025
Сан Карлос
1:2
Сакачиспас
Завершен
18.10.2025
Акассусо
3:1
Атлетико Феникс
Завершен
18.10.2025
Док Суд
1:1
Мерло
Завершен
18.10.2025
Браун Де Адрог
1:1
Фландрия
Завершен
