26.07.2025
Смотреть онлайн Вестерн Сабербс - Веллингтон Олимпик 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Новая зеландия. Кубок Чатэм: Вестерн Сабербс — Веллингтон Олимпик, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Endeavour Park.
МСК, 3 тур, Стадион: Endeavour Park
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Вестерн Сабербс
82'
90+4'
Завершен
2 : 2
26 июля 2025
Веллингтон Олимпик
45+2'
76'
Веллингтон Олимпик
45+2'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
Вестерн Сабербс
82'
Вестерн Сабербс
90+4'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,1
Текстовая трансляция
6'
Вестерн Сабербс - Угловой
13'
Веллингтон Олимпик - Угловой
30'
Веллингтон Олимпик - Угловой
36'
Веллингтон Олимпик - Угловой
37'
Веллингтон Олимпик - Угловой
45+2'
Веллингтон Олимпик - 1-ый Гол
74'
Вестерн Сабербс - Угловой
76'
Веллингтон Олимпик - 2-ой Гол
80'
Вестерн Сабербс - Угловой
82'
Вестерн Сабербс - 3-ий Гол
85'
Веллингтон Олимпик - Угловой
89'
Веллингтон Олимпик - Угловой
90'
Вестерн Сабербс - Угловой
90+4'
Вестерн Сабербс - 4-ый Гол
105+1'
Веллингтон Олимпик - Угловой
110'
Веллингтон Олимпик - 1-ый Гол
Счет после дополнительного времени 2:3 : 3,1
Превью матча Вестерн Сабербс — Веллингтон Олимпик
История последних встреч
Вестерн Сабербс
Веллингтон Олимпик
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
Веллингтон Олимпик
1:0
Вестерн Сабербс
Статистика матча
Владение мячом
53%
Атаки
142,103,39
127,91,36
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
8,8,0
11,6,5
Удары в створ ворот
2,2,0
3,2,1
Комментарии к матчу