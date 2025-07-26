Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Вестерн Сабербс - Веллингтон Олимпик 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияНовая зеландия. Кубок Чатэм: Вестерн СабербсВеллингтон Олимпик, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Endeavour Park.

МСК, 3 тур, Стадион: Endeavour Park
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Вестерн Сабербс
82'
90+4'
Завершен
2 : 2
26 июля 2025
Веллингтон Олимпик
45+2'
76'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Веллингтон Олимпик icon
45+2'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
Веллингтон Олимпик icon
76'
Вестерн Сабербс icon
82'
Вестерн Сабербс icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
13'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
30'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
36'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
37'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
45+2'
Веллингтон Олимпик - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
74'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
76'
Веллингтон Олимпик - 2-ой Гол
80'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
82'
Вестерн Сабербс - 3-ий Гол
85'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
89'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
90'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
90+4'
Вестерн Сабербс - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,1
105+1'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
110'
Веллингтон Олимпик - 1-ый Гол
Счет после дополнительного времени 2:3 : 3,1

Превью матча Вестерн Сабербс — Веллингтон Олимпик

История последних встреч

Вестерн Сабербс
Вестерн Сабербс
Веллингтон Олимпик
Вестерн Сабербс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
Веллингтон Олимпик
Веллингтон Олимпик
1:0
Вестерн Сабербс
Вестерн Сабербс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Вестерн Сабербс Вестерн Сабербс
53%
Веллингтон Олимпик Веллингтон Олимпик
47%
Атаки
142,103,39
127,91,36
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
8,8,0
11,6,5
Удары в створ ворот
2,2,0
3,2,1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
25 Января
17:00
Барселона Барселона
Овьедо Овьедо
25 Января
18:15
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Майорка Майорка
25 Января
16:00
Рома Рома
Милан Милан
25 Января
22:45
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси Челси
25 Января
17:00
Дженоа Дженоа
Болонья Болонья
25 Января
17:00
Ювентус Ювентус
Наполи Наполи
25 Января
20:00
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
25 Января
19:30
Сассуоло Сассуоло
Кремонезе Кремонезе
25 Января
14:30
Ньюкасл Ньюкасл
Астон Вилла Астон Вилла
25 Января
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA