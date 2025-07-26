26.07.2025
Смотреть онлайн Крайстчерч Юнайтед - ФК Окленд Юнайтед 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Новая зеландия. Кубок Чатэм: Крайстчерч Юнайтед — ФК Окленд Юнайтед, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Christchurch Football Centre.
МСК, 3 тур, Стадион: Christchurch Football Centre
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Крайстчерч Юнайтед
8'
53'
Завершен
2 : 2
26 июля 2025
ФК Окленд Юнайтед
82'
89'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
2'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
4'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
8'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
8'
Крайстчерч Юнайтед - 1-ый Гол
31'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
53'
Крайстчерч Юнайтед - 2-ой Гол
73'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
74'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
81'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
82'
ФК Окленд Юнайтед - 3-ий Гол
86'
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
89'
ФК Окленд Юнайтед - 4-ый Гол
90+4'
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
93'
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
96'
ФК Окленд Юнайтед - 1-ый Гол
107'
ФК Окленд Юнайтед - 2-ой Гол
114'
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
Счет после дополнительного времени 2:4
Превью матча Крайстчерч Юнайтед — ФК Окленд Юнайтед
История последних встреч
Крайстчерч Юнайтед
ФК Окленд Юнайтед
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.09.2025
ФК Окленд Юнайтед
0:2
Крайстчерч Юнайтед
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
86,61,25
99,76,23
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
7,6,1
4,3,1
Удары в створ ворот
6,4,2
9,4,5
Комментарии к матчу