26.07.2025

Смотреть онлайн Крайстчерч Юнайтед - ФК Окленд Юнайтед 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияНовая зеландия. Кубок Чатэм: Крайстчерч ЮнайтедФК Окленд Юнайтед, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Christchurch Football Centre.

МСК, 3 тур, Стадион: Christchurch Football Centre
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Крайстчерч Юнайтед
8'
53'
Завершен
2 : 2
26 июля 2025
ФК Окленд Юнайтед
82'
89'
Смотреть онлайн
Крайстчерч Юнайтед icon
8'
Счет после первого тайма 1:0
Крайстчерч Юнайтед icon
53'
ФК Окленд Юнайтед icon
82'
ФК Окленд Юнайтед icon
89'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
2'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
4'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
8'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
8'
Крайстчерч Юнайтед - 1-ый Гол
31'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
53'
Крайстчерч Юнайтед - 2-ой Гол
73'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
74'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
81'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
82'
ФК Окленд Юнайтед - 3-ий Гол
86'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
89'
ФК Окленд Юнайтед - 4-ый Гол
90+4'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
93'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
96'
ФК Окленд Юнайтед - 1-ый Гол
107'
ФК Окленд Юнайтед - 2-ой Гол
114'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
Счет после дополнительного времени 2:4

Превью матча Крайстчерч Юнайтед — ФК Окленд Юнайтед

История последних встреч

Крайстчерч Юнайтед
Крайстчерч Юнайтед
ФК Окленд Юнайтед
Крайстчерч Юнайтед
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.09.2025
ФК Окленд Юнайтед
ФК Окленд Юнайтед
0:2
Крайстчерч Юнайтед
Крайстчерч Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Крайстчерч Юнайтед Крайстчерч Юнайтед
46%
ФК Окленд Юнайтед ФК Окленд Юнайтед
54%
Атаки
86,61,25
99,76,23
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
7,6,1
4,3,1
Удары в створ ворот
6,4,2
9,4,5
