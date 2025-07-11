11.07.2025
Смотреть онлайн Пафос ФК - Лейтон 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Пафос ФК — Лейтон . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
2'
Пафос ФК - Угловой
15'
Лейтон - Угловой
16'
Пафос ФК - Угловой
25'
Пафос ФК - 1-ый Гол
28'
Пафос ФК - Угловой
35'
Пафос ФК - Угловой
45+1'
Лейтон - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
46'
Пафос ФК - Угловой
70'
Лейтон - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,0
Превью матча Пафос ФК — Лейтон
Статистика матча
Комментарии к матчу