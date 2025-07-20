Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Олимпия - Лобос УПНФМ 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: ОлимпияЛобос УПНФМ, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тибурцио Кариас Андино.

МСК, 1 тур, Стадион: Тибурцио Кариас Андино
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Олимпия
Отложен
- : -
20 июля 2025
Лобос УПНФМ
Превью матча Олимпия — Лобос УПНФМ

История последних встреч

Олимпия
Олимпия
Лобос УПНФМ
Олимпия
2 побед
1 ничья
0 побед
67%
33%
0%
06.10.2025
Лобос УПНФМ
Лобос УПНФМ
1:2
Олимпия
Олимпия
Обзор
27.07.2025
Олимпия
Олимпия
2:0
Лобос УПНФМ
Лобос УПНФМ
Обзор
23.07.2025
Олимпия
Олимпия
-:-
Лобос УПНФМ
Лобос УПНФМ
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA