09.07.2025
Смотреть онлайн Спартак Суботица - ФК Слога Добой 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Спартак Суботица — ФК Слога Добой . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Subotica City Stadium.
МСК, Стадион: Subotica City Stadium
Европа - Товарищеские матчи
Спартак Суботица
Завершен
2 : 2
09 июля 2025
ФК Слога Добой
Спартак Суботица
Спартак Суботица
ФК Слога Добой
Счет после первого тайма 2:1
ФК Слога Добой
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
17'
Спартак Суботица - 1-ый Гол
25'
ФК Слога Добой - Угловой
29'
ФК Слога Добой - Угловой
34'
Спартак Суботица - 2-ой Гол
42'
ФК Слога Добой - 3-ий Гол
48'
Спартак Суботица - Угловой
48'
Спартак Суботица - Угловой
51'
ФК Слога Добой - Угловой
54'
ФК Слога Добой - Угловой
63'
ФК Слога Добой - Угловой
63'
ФК Слога Добой - 4-ый Гол
66'
Спартак Суботица - Угловой
69'
ФК Слога Добой - Угловой
79'
Спартак Суботица - Угловой
Превью матча Спартак Суботица — ФК Слога Добой
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
43
43
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
3
7
Комментарии к матчу