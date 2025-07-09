Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Спартак Суботица - ФК Слога Добой 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: Спартак СуботицаФК Слога Добой . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Subotica City Stadium.

МСК, Стадион: Subotica City Stadium
Европа - Товарищеские матчи
Спартак Суботица
17'
34'
Завершен
2 : 2
09 июля 2025
ФК Слога Добой
42'
63'
Смотреть онлайн
Спартак Суботица icon
17'
Спартак Суботица icon
34'
ФК Слога Добой icon
42'
Счет после первого тайма 2:1
ФК Слога Добой icon
63'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
17'
Спартак Суботица - 1-ый Гол
25'
Угловой
ФК Слога Добой - Угловой
29'
Угловой
ФК Слога Добой - Угловой
34'
Спартак Суботица - 2-ой Гол
42'
ФК Слога Добой - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
48'
Угловой
Спартак Суботица - Угловой
48'
Угловой
Спартак Суботица - Угловой
51'
Угловой
ФК Слога Добой - Угловой
54'
Угловой
ФК Слога Добой - Угловой
63'
Угловой
ФК Слога Добой - Угловой
63'
ФК Слога Добой - 4-ый Гол
66'
Угловой
Спартак Суботица - Угловой
69'
Угловой
ФК Слога Добой - Угловой
79'
Угловой
Спартак Суботица - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Спартак Суботица — ФК Слога Добой

Статистика матча

Владение мячом
Спартак Суботица Спартак Суботица
43%
ФК Слога Добой ФК Слога Добой
57%
Атаки
43
43
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
3
7
Комментарии к матчу
