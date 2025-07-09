09.07.2025
Смотреть онлайн Вестон Вокерс - Резерв - Ламбтон Джафас - Резерв 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Вестон Вокерс - Резерв — Ламбтон Джафас - Резерв . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Вестон Вокерс - Резерв
11'
34'
Завершен
2 : 0
09 июля 2025
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1
Текстовая трансляция
11'
Вестон Вокерс - Резерв - 1-ый Гол
25'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
25'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
27'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
32'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
34'
Вестон Вокерс - Резерв - 2-ой Гол
58'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
82'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
83'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
86'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
86'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
87'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
89'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
90'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
90'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
Превью матча Вестон Вокерс - Резерв — Ламбтон Джафас - Резерв
Статистика матча
Атаки
90
112
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
3
0
Комментарии к матчу