09.07.2025
Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Завершен
0 : 0
09 июля 2025
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,0
Текстовая трансляция
17'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
19'
Чаралстаун Аззурри Резервы - Угловой
22'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
29'
Чаралстаун Аззурри Резервы - Угловой
41'
Чаралстаун Аззурри Резервы - Угловой
49'
Чаралстаун Аззурри Резервы - Угловой
57'
Чаралстаун Аззурри Резервы - Угловой
63'
Чаралстаун Аззурри Резервы - Угловой
Превью матча Чаралстаун Аззурри Резервы — Эджворт Иглс - Резерв
История последних встреч
Чаралстаун Аззурри Резервы
Эджворт Иглс - Резерв
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.08.2025
Эджворт Иглс - Резерв
2:2
Чаралстаун Аззурри Резервы
Статистика матча
Атаки
64
46
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу