
08.07.2025

Смотреть онлайн Шарлеруа - Беверен 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: ШарлеруаБеверен . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .

МСК
Европа - Товарищеские матчи
Шарлеруа
38'
50'
51'
74'
90'
Отменен
4 : 1
08 июля 2025
Беверен
Шарлеруа icon
38'
Счет после первого тайма 1:0
Шарлеруа icon
50'
Шарлеруа icon
51'
Шарлеруа icon
74'
SK Beveren icon
90'
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
27'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
29'
Угловой
SK Beveren - Угловой
38'
Шарлеруа - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
50'
Шарлеруа - 2-ой Гол
51'
Шарлеруа - 3-ий Гол
54'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
55'
Угловой
SK Beveren - Угловой
65'
Угловой
SK Beveren - Угловой
66'
Угловой
SK Beveren - Угловой
69'
Угловой
SK Beveren - Угловой
74'
Шарлеруа - 4-ый Гол
83'
Угловой
SK Beveren - Угловой
90'
SK Beveren - 5-ый Гол

Превью матча Шарлеруа — Беверен

Статистика матча

Владение мячом
Шарлеруа Шарлеруа
54%
Беверен Беверен
46%
Атаки
56
45
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу
