08.07.2025
Смотреть онлайн Шарлеруа - Беверен 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Шарлеруа — Беверен . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
19'
Шарлеруа - Угловой
27'
Шарлеруа - Угловой
29'
SK Beveren - Угловой
38'
Шарлеруа - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
50'
Шарлеруа - 2-ой Гол
51'
Шарлеруа - 3-ий Гол
54'
Шарлеруа - Угловой
55'
SK Beveren - Угловой
65'
SK Beveren - Угловой
66'
SK Beveren - Угловой
69'
SK Beveren - Угловой
74'
Шарлеруа - 4-ый Гол
83'
SK Beveren - Угловой
90'
SK Beveren - 5-ый Гол
Превью матча Шарлеруа — Беверен
Статистика матча
