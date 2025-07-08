Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.07.2025

Смотреть онлайн Ньюкасл Олимпик - Резерв - Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Ньюкасл Олимпик - РезервБелмонт Суонси Юнайтед - Резерв . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .

МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Ньюкасл Олимпик - Резерв
2'
2'
17'
22'
31'
Завершен
5 : 0
08 июля 2025
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ньюкасл Олимпик - Резерв icon
2'
Ньюкасл Олимпик - Резерв icon
2'
Ньюкасл Олимпик - Резерв icon
17'
Ньюкасл Олимпик - Резерв icon
22'
Ньюкасл Олимпик - Резерв icon
31'
Счет после первого тайма 5:0 : 1,0
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,0
Текстовая трансляция
2'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 1-ый Гол
2'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 2-ой Гол
12'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
14'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
17'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 3-ий Гол
22'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 4-ый Гол
24'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
27'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
31'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 5:0 : 1,0
47'
Угловой
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
51'
Угловой
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
59'
Угловой
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
71'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
83'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,0

Превью матча Ньюкасл Олимпик - Резерв — Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв

История последних встреч

Ньюкасл Олимпик - Резерв
Ньюкасл Олимпик - Резерв
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв
Ньюкасл Олимпик - Резерв
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв
1:3
Ньюкасл Олимпик - Резерв
Ньюкасл Олимпик - Резерв
Обзор

Статистика матча

Атаки
90
119
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
10
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Лада Лада
7 Января
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Амур Амур
7 Января
14:00
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
7 Января
22:30
ХК Сочи ХК Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
7 Января
14:00
Болонья Болонья
Аталанта Аталанта
7 Января
20:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
7 Января
22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
7 Января
22:30
Ньюкасл Ньюкасл
Лидс Лидс
7 Января
23:15
Парма Парма
Интер Милан Интер Милан
7 Января
22:45
Бернли Бернли
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
7 Января
23:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA