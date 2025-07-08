08.07.2025
Смотреть онлайн Ньюкасл Олимпик - Резерв - Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Ньюкасл Олимпик - Резерв — Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Ньюкасл Олимпик - Резерв
Завершен
5 : 0
08 июля 2025
Счет после первого тайма 5:0 : 1,0
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,0
Текстовая трансляция
2'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 1-ый Гол
2'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 2-ой Гол
12'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
14'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
17'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 3-ий Гол
22'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 4-ый Гол
24'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
27'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
31'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 5:0 : 1,0
47'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
51'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
59'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
71'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
83'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,0
Превью матча Ньюкасл Олимпик - Резерв — Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв
История последних встреч
Ньюкасл Олимпик - Резерв
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв
1:3
Ньюкасл Олимпик - Резерв
Статистика матча
Атаки
90
119
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
10
4
