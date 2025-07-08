08.07.2025
МСК
Международные клубные товарищеские матчи
Indonesia All Stars
74'
86'
Завершен
2 : 2
08 июля 2025
ФК Арема
17'
65'
ФК Арема
17'
Счет после первого тайма 0:1
ФК Арема
65'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
17'
ФК Арема - 1-ый Гол
21'
ФК Арема - Угловой
28'
Indonesia All Stars - Угловой
45+2'
ФК Арема - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
65'
ФК Арема - 2-ой Гол
68'
Indonesia All Stars - Угловой
74'
Indonesia All Stars - 3-ий Гол
82'
Indonesia All Stars - Угловой
82'
Indonesia All Stars - Угловой
83'
Indonesia All Stars - Угловой
86'
Indonesia All Stars - 4-ый Гол
90+4'
ФК Арема - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Indonesia All Stars — ФК Арема
Статистика матча
Владение мячом
38%
Атаки
86
83
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
0
7
Удары в створ ворот
7
3
