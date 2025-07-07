07.07.2025
Смотреть онлайн North Toronto L2 - Woodbridge Strikers L2 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League2 Ontario: North Toronto L2 — Woodbridge Strikers L2 . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Canada League2 Ontario
Завершен
3 : 3
07 июля 2025
Превью матча North Toronto L2 — Woodbridge Strikers L2
Статистика матча
Атаки
113
155
Угловые
2
6
Комментарии к матчу