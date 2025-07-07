07.07.2025
Смотреть онлайн Alliance United Women - North Toronto Women 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League1 Ontario Women: Alliance United Women — North Toronto Women . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Canada League1 Ontario Women
Завершен
1 : 1
07 июля 2025
Превью матча Alliance United Women — North Toronto Women
История последних встреч
Alliance United Women
North Toronto Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.08.2025
North Toronto Women
3:1
Alliance United Women
Статистика матча
Атаки
110
121
Угловые
4
8
Комментарии к матчу