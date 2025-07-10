Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи : Видзев — Пяст . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Городской стадион Видзев .

Превью матча Видзев — Пяст

Команда Видзев в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 ноября 2025 на поле команды Пяст, в том матче победу одержали гостьи.