10.07.2025

Смотреть онлайн Видзев - Пяст 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: ВидзевПяст . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Городской стадион Видзев.

МСК, Стадион: Городской стадион Видзев
Европа - Товарищеские матчи
Видзев
68'
Завершен
1 : 0
10 июля 2025
Пяст
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Видзев icon
68'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Видзев - Угловой
8'
Угловой
Пяст - Угловой
32'
Угловой
Пяст - Угловой
35'
Угловой
Пяст - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Видзев - Угловой
53'
Угловой
Видзев - Угловой
68'
Угловой
Видзев - Угловой
68'
Видзев - 1-ый Гол
81'
Угловой
Пяст - Угловой
87'
Угловой
Пяст - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Видзев — Пяст

Команда Видзев в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 ноября 2025 на поле команды Пяст, в том матче победу одержали гостьи.

Видзев Видзев
30
Сербия
Veljko Ilic
5
Кипр
Stelios Andreou
14
Испания
Ricardo Visus
4
Польша
Mateusz Zyro
13
Dion Gallapeni
10
Испания
Fran Alvarez
55
Польша
Szymon Czyz
6
Албания
Juljan Shehu
77
Испания
Angel Banea
99
Польша
Sebastian Bergier
7
Польша
Mariusz Fornalczyk
Пяст Пяст
26
Словакия
Frantisek Plach
28
Польша
Filip Borowski
5
Испания
Juande
29
Польша
Igor Drapinski
36
Польша
Jakub Lewicki
77
Словакия
Эрик Йирка
10
Польша
Патрик Дзишек
20
Польша
Гржегорж Томасиевич
11
Leandro Sanca
63
Беларусь
German Barkovsky
80
Испания
Hugo Vallejo

История последних встреч

Видзев
Видзев
Пяст
Видзев
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.11.2025
Пяст
Пяст
0:2
Видзев
Видзев
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Видзев Видзев
50%
Пяст Пяст
50%
Атаки
48
91
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
4
1
