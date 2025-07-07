07.07.2025
Смотреть онлайн Yangon United FC U21 - ФК Испе U21 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мьянма — Мьянма - Лига U21: Yangon United FC U21 — ФК Испе U21 . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Мьянма - Лига U21
Отменен
1 : 2
07 июля 2025
ФК Испе U21
45'
54'
Текстовая трансляция
1'
ФК Испе U21 - Угловой
2'
Yangon United FC U21 - Угловой
2'
Yangon United FC U21 - Угловой
6'
Yangon United FC U21 - Угловой
10'
ФК Испе U21 - Угловой
23'
Yangon United FC U21 - Угловой
26'
ФК Испе U21 - Угловой
29'
ФК Испе U21 - Угловой
40'
Yangon United FC U21 - Угловой
42'
ФК Испе U21 - Угловой
45'
ФК Испе U21 - 1-ый Гол
45+2'
Yangon United FC U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
54'
ФК Испе U21 - 2-ой Гол
61'
Yangon United FC U21 - Угловой
87'
ФК Испе U21 - Угловой
88'
Yangon United FC U21 - 3-ий Гол
Превью матча Yangon United FC U21 — ФК Испе U21
История последних встреч
Yangon United FC U21
ФК Испе U21
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
16.10.2025
ФК Испе U21
3:2
Yangon United FC U21
Статистика матча
Владение мячом
36%
Атаки
88
87
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
3
5
