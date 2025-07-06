06.07.2025
Смотреть онлайн North Perth Utd (R) - Maccabi SC Reserves 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Sunday League Premier Division Reserve: North Perth Utd (R) — Maccabi SC Reserves . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Sunday League Premier Division Reserve
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Превью матча North Perth Utd (R) — Maccabi SC Reserves
Статистика матча
Атаки
137
99
Угловые
3
0
Комментарии к матчу