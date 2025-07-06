06.07.2025
Смотреть онлайн Реал Эспана - Кселау МК 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Америка - Товарищеские матчи: Реал Эспана — Кселау МК . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Америка - Товарищеские матчи
Реал Эспана
63'
Завершен
1 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
3'
Кселау МК - Угловой
4'
Кселау МК - Угловой
39'
Реал Эспана - Угловой
45'
Реал Эспана - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Реал Эспана - Угловой
63'
Реал Эспана - 1-ый Гол
85'
Реал Эспана - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Реал Эспана — Кселау МК
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
48
69
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу