Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
06.07.2025

Смотреть онлайн Реал Эспана - Кселау МК 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШААмерика - Товарищеские матчи: Реал ЭспанаКселау МК . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Америка - Товарищеские матчи
Реал Эспана
63'
Завершен
1 : 0
06 июля 2025
Кселау МК
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Реал Эспана icon
63'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Кселау МК - Угловой
4'
Угловой
Кселау МК - Угловой
39'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
45'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
63'
Реал Эспана - 1-ый Гол
85'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Реал Эспана — Кселау МК

История последних встреч

Реал Эспана
Реал Эспана
Кселау МК
Реал Эспана
0 побед
2 ничьих
0 побед
0%
100%
0%
30.10.2025
Кселау МК
Кселау МК
1:1
Реал Эспана
Реал Эспана
Обзор
23.10.2025
Реал Эспана
Реал Эспана
1:1
Кселау МК
Кселау МК
Обзор

Статистика матча

Атаки
48
69
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Барселона Барселона
3 Января
23:00
Аталанта Аталанта
Рома Рома
3 Января
22:45
Лилль Лилль
Ренн Ренн
3 Января
23:05
Филадельфия Филадельфия
Эдмонтон Эдмонтон
3 Января
23:37
Юта Юта
Нью-Джерси Нью-Джерси
3 Января
23:07
Баффало Баффало
Коламбус Коламбус
3 Января
23:07
Борац Борац
Партизан Партизан
3 Января
22:30
Норвид Ченстохова Норвид Ченстохова
Barkom Lwow Barkom Lwow
3 Января
22:00
Wildcard Gaming Wildcard Gaming
Шаркс Шаркс
3 Января
23:30
Бреоган Бреоган
Уникаха Малага Уникаха Малага
3 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA