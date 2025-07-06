06.07.2025
Смотреть онлайн Belen Arco Zaragoza - Медельин Сити 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Региональная лига: Belen Arco Zaragoza — Медельин Сити . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .
МСК
Колумбия - Региональная лига
Belen Arco Zaragoza
38'
50'
Завершен
2 : 0
06 июля 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
10'
Belen Arco Zaragoza - Угловой
15'
Медельин Сити FC - Угловой
16'
Медельин Сити FC - Угловой
18'
Медельин Сити FC - Угловой
20'
Belen Arco Zaragoza - Угловой
24'
Belen Arco Zaragoza - Угловой
25'
Belen Arco Zaragoza - Угловой
38'
Belen Arco Zaragoza - 1-ый Гол
43'
Belen Arco Zaragoza - Угловой
47'
Медельин Сити FC - Угловой
50'
Belen Arco Zaragoza - 2-ой Гол
59'
Медельин Сити FC - Угловой
60'
Медельин Сити FC - Угловой
65'
Медельин Сити FC - Незабитый пенальти
66'
Медельин Сити FC - Угловой
71'
Медельин Сити FC - Угловой
Превью матча Belen Arco Zaragoza — Медельин Сити
Статистика матча
Атаки
98
91
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
6
3
