Превью матча Рионегро Агилас — Alianza

Команда Рионегро Агилас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-16. Команда Alianza, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Рионегро Агилас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Alianza забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июня 2025 на поле команды Alianza, в том матче победу одержали хозяева.