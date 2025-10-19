Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Рионегро Агилас - Alianza 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Рионегро АгиласAlianza, 16 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Альберто Грисалес. Судить этот матч будет Carlos Betancur.

МСК, 16 тур, Стадион: Эстадио Альберто Грисалес
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Рионегро Агилас
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Alianza
Rivaldo 78'
Смотреть онлайн
Jorge Luis Rivaldo Pinto icon
78'
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Alianza - Угловой
20'
Угловой
Aguilas Doradas - Угловой
25'
Угловой
Alianza - Угловой
34'
Угловой
Aguilas Doradas - Угловой
34'
Угловой
Aguilas Doradas - Угловой
37'
Угловой
Aguilas Doradas - Угловой
40'
Угловой
Alianza - Угловой
41'
Угловой
Alianza - Угловой
43'
Угловой
Aguilas Doradas - Угловой
44'
Угловой
Aguilas Doradas - Угловой
45+1'
Угловой
Aguilas Doradas - Угловой
45+4'
Угловой
Aguilas Doradas - Угловой
45+5'
Угловой
Aguilas Doradas - Угловой
63'
Угловой
Aguilas Doradas - Угловой
71'
Угловой
Aguilas Doradas - Угловой
78'
Jorge Luis Rivaldo Pinto - 1-ый Гол
83'
Угловой
Aguilas Doradas - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1

Превью матча Рионегро Агилас — Alianza

Команда Рионегро Агилас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-16. Команда Alianza, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Рионегро Агилас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Alianza забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июня 2025 на поле команды Alianza, в том матче победу одержали хозяева.

Рионегро Агилас Рионегро Агилас
19
Колумбия
Вилсон Морело
22
Колумбия
Frank Lozano
37
Аргентина
Matias Ramirez
23
Колумбия
Johan Caballero
4
Колумбия
Mateo Puerta Pelaez
5
Колумбия
Diego Hernandez
30
Колумбия
Nicolas Lara
24
Колумбия
Juan Esteban Avalo
29
Аргентина
Hernan Lopes
1
Венесуэла
Вилькер Фариньес
11
Колумбия
Yony Gonzalez
Тренер
Испания
Matias Jonathan Risueno Lujan
Alianza Alianza
33
Уругвай
Wiston Fernandez
5
Колумбия
Педро Франко
8
Jesus Munoz
7
Колумбия
Jair Castillo
22
Колумбия
Kalazan Jose Suarez Diaz
60
Колумбия
Yilson Rosales
32
Колумбия
Carlos Lucumi
29
Колумбия
Edwin Torres
12
Колумбия
Juan Camilo Chaverra
24
Колумбия
Ruben Manjarres
3
Колумбия
Kevin Moreno
Тренер
Колумбия
Hubert Bodhert

История последних встреч

Рионегро Агилас
Рионегро Агилас
Alianza
Рионегро Агилас
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.06.2025
Alianza
Alianza
4:0
Рионегро Агилас
Рионегро Агилас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Рионегро Агилас Рионегро Агилас
59%
Alianza Alianza
41%
Атаки
0
0
Угловые
12
4
Фолы
6
11
Удары (всего)
9
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Carlos Betancur ().

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 59 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 45% (5 из 11 матчей) Carlos Betancur назначал пенальти

Игры 16 тур
21.10.2025
Ля Эквидад
0:2
Толима
Завершен
20.10.2025
Льянерос
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
19.10.2025
Депортиво Кали
0:2
Америка Кали
Завершен
19.10.2025
Атлетико
3:2
Перейра
Завершен
19.10.2025
Рионегро Агилас
1:0
Alianza
Завершен
18.10.2025
Пасто
2:2
Атлетико Насьональ
Завершен
Комментарии к матчу
