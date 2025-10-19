Смотреть онлайн Рионегро Агилас - Alianza 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Рионегро Агилас — Alianza, 16 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Альберто Грисалес. Судить этот матч будет Carlos Betancur.
Превью матча Рионегро Агилас — Alianza
Команда Рионегро Агилас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-16. Команда Alianza, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Рионегро Агилас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Alianza забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июня 2025 на поле команды Alianza, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Carlos Betancur ().
За последние 11 матчей судья показал 59 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 45% (5 из 11 матчей) Carlos Betancur назначал пенальти